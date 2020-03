Trauer um Ehrenbürger

Die Gemeinde Wachenroth trauert um ihren Ehrenbürger und Altbürgermeister Hans Philipp. Er ist am vergangenen Samstag im Alter von 86 Jahren gestorben.

Von 1984 bis 1996 leitete Hans Philipp als Erster Bürgermeister die Marktgemeinde Wachenroth. Unter anderem wurden während dieser Zeit alle Gemeindeteile an die zentrale Wasserversorgung angeschlossen, Abwasseranlagen in Kleinwachenroth und Horbach entstanden, Neubaugebiete wurden ausgewiesen, Dorferneuerungen in Horbach und Weingartsgreuth verwirklicht und die Ebrachtalhalle gebaut. Auch für die Kinderbetreuung hatte Hans Philipp sich als Bürgermeister starkgemacht. Der Kindergarten in Weingartsgreuth entstand während seiner Amtszeit.

Sein halbes Leben hatte sich Hans Philipp in der Kommunalpolitik engagiert. 1966 trat er dem Gemeinderat bei, zeitweise war der CSU-Mann auch Zweiter Bürgermeister unter seinem Vorgänger Thomas Ehrbar. Von 1990 bis 2002 saß er im Kreistag. Zu seinem 70. Geburtstag wurde ihm die Ehrenbürgerwürde verliehen.

Der Trauergottesdienst für Hans Philipp mit anschließender Beerdigung findet am heutigen Mittwoch um 14.30 Uhr in Wachenroth statt. ew