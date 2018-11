Trauer um Alfred Goller

Stadtsteinach trauert um Alfred Goller. Der langjährige Stadtrat, der sich auch auf vielen anderen Gebieten engagierte, ist am Wochenende im Alter von 82 Jahren verstorben.

Goller, ein gebürtiger Elbersreuther, war zunächst von 1972 bis 1976 Gemeinderat in Presseck, wo er 1966 den SPD-Ortsverein mitbegründet hatte. Nach seinem Umzug nach Stadtsteinach wurde er dort 1981 in den Stadtrat gewählt, dem er ohne Unterbrechung bis 2008 angehörte. Von 1992 bis 2002 war er zudem Zweiter Bürgermeister der Stadt und widmete sich hier mit besonderem Einsatz als Seniorensprecher den Belangen der älteren Mitbürger. Von 1984 bis 2008 gehörte Goller zudem dem Kreistag an.

Die Liste seiner Ehrenämter ist lang: Verbandsrat im Zweckverband des Klinikums Kulmbach, Mitglied der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Stadtsteinach-Rugendorf, 25 Jahre lang Mitgliedschaft im Prüfungsausschuss der Industrie- und Handelskammer und einer der "Motoren" im Kreisverband Kulmbach der Arbeiterwohlfahrt.

Gollers außergewöhnliches Wirken wurde mit vielen Auszeichnungen gewürdigt, unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz und der Bürgermedaille seiner Heimatstadt Stadtsteinach.

Der Trauergottesdienst findet am Freitag um 14 Uhr in der katholischen Kirche statt. red