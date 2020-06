Trauer um Addala

Bamberg trauert um den am Freitag verstorbenen Mohamed Hedi Addala. Addala war Begründer und über Jahre hinweg Vorsitzender des Migrationsbeirates in Bamberg. "Sein innigstes Anliegen war, sich tagtäglich für Menschen einzusetzen, die Hilfe benötigen", würdigt Freund und Mitstreiter Florim Gashi die Arbeit des Verstorbenen. Dem schlossen sich Kommunalpolitiker über Parteigrenzen hinweg an. Addala habe laut SPD-Fraktionsvorsitzendem Klaus Stieringer "mit seiner positiven, humorvollen und verständnisvollen Art Brücken gebaut, Gräben eingerissen und Menschen aus aller Welt miteinander verbunden". Altbürgermeister Christian Lange (CSU) schreibt bei Facebook: "Ich habe seine Arbeit stets bewundert." red