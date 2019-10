Im Neuen Gemeindehaus St. Johannis, Altentrebgastplatz 6 in Bayreuth, findet am Freitag, 25. Oktober, um 19.30 Uhr ein besonderes Vortragskonzert zum Thema Trauer mit Gesang und Gitarre statt. Der Eintritt dazu ist frei. Trauern ist ein dynamischer Prozess mit wiederkehrenden Themen und Motiven. Die Facetten des Trauerns werden mithilfe von Musik spürbar und verständlich gemacht. Herbert Grönemeyers Zeilen "Es ist OK, es tut gleichmäßig weh" beschreiben die Fähigkeit, einen Verlust zu überleben, auch wenn das gesamte Leben aus den Fugen geraten ist. Die Beatles singen in "Let It Be" davon, wie Erinnerungen und Fantasie uns Kraft geben können. Mit diesen und vielen anderen Liedern, die vorgetragen und erklärt werden, kann jeder Zuhörer seinem eigenen Kaleidoskop des Trauerns in sich nachspüren. Dabei werden Gefühl und Verstand gleichermaßen berührt. Wunderschöne musikalische Interpretationen und leicht verständlichen Informationen über Trauerprozesse ergänzen sich. Mit dabei sind Chris Paul, eine der bekanntesten Tauerbegleiterinnen in Deutschland, und Udo Kamjunke, freier Gitarrist. Veranstalter dieses Konzerts ist der Verein AGUS - Angehörige um Suizid e.V. in Kooperation mit dem Evangelischen Bildungswerk Oberfranken-Mitte. red