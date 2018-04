Trauer in Kemmern um "KE"

Wenn es darum ging, Geschehnisse aus dem Ort in die Öffentlichkeit zu tragen, war Klaus Engelmann der Ansprechpartner: als Chronist zahlreicher Vereine, als deren Schriftführer und als der über 26 Jahre aktive, geschätzte Berichterstatter des Fränkischen Tags. Unter dem Kürzel "KE" berichtete er über die wichtigen politischen Weichenstellungen, die im Kemmerner Gemeinderat erfolgten. Der gebürtige Berliner war bis zur Pensionierung in seiner Heimatstadt Schulrektor. Im Ruhestand zog er 1987 mit seiner Ehefrau Steffi zu dem der beiden Söhne, der in Kemmern lebte. Ab da brachte er sich auf vielfältige Weise aktiv in Vereinsleben und Kirche ein. Für sein Engagement erhielt Klaus Engelmann im Jahr 2008 die Ehrennadel des Landkreises für herausragende Arbeit im Ehrenamt. Zuletzt lebte der verwitwete Klaus Engelmann im Hallstadter Seniorenheim. 92-jährig starb er hier in dieser Woche. Requiem ist am Dienstag, 17. April, um 14 Uhr in der Pfarrkirche Kemmern, im Anschluss erfolgt die Beisetzung. an