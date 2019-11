Hammelburg 12.11.2019

Trauer-Café für Betroffene

Der Malteser Hilfsdienst bietet am Sonntag, 17. November, wieder ein Trauer-Café an. Beginn ist um 14.30 Uhr im Untergeschoss vom Dr. Maria Probst-Heim in Hammelburg. Das Treffen ist offen für alle, d...