Trauer bewältigen in offener Walking-Gruppe

"Ein Stück weit gemeinsam gehen" - unter diesem Motto bietet der Christliche Palliativ- und Hospizdienst der Caritas Forchheim eine offene Walking-Gruppe unter der Leitung der Koordinatorin Sieglinde Simmerlein an. Es ist Zeit zum Laufen, zum Schweigen, zum Reden und zum Zuhören. Eingeladen sind vor allem Menschen, welche sich gerade in Trauer oder in einer schwierigen Lebenssituation befinden. Interessierte treffen sich ab 6. Mai immer montags für viermal um 18 Uhr am Pfarrheim in Leutenbach, Am Pfarrgarten 6, für ein- bis eineinhalb Stunden. Die Wegstrecke ist leicht begehbar. Wenn vorhanden, bitte Walkingstöcke mitbringen. red