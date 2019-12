Trau, schau, wem

Überwachung allerorten: Lasterfahrer filmen den Verkehr vor ihnen, Hausbesitzer schrauben Kamera-Attrappen an die Gartenmauer, und Eltern verfolgen die Wege ihrer Kinder über die Standortermittlung des Smartphones. Geht alles, gibt es alles. Noch ein Stück näher dran am Menschen sind die Fitnessuhren, die Herzschläge und Schritte zählen. Sie erkennen sogar, ob der Mensch gerade schläft oder nur ruht, ob er joggt oder Gymnastik macht. Man kann sich die Daten auf sein Handy übertragen lassen, kann sie aber auch anderen zugänglich machen. Das hatte auch ein Pärchen in den USA getan: Sie wollten sich gegenseitig motivieren, mehr Sport zu treiben. Doch als die Uhr ihres Partners nachts um 4 Uhr ein "Workout" mit erhöhtem Herzschlag meldete, wurde die Frau misstrauisch. Schließlich hatte sie ihn um diese Zeit im Bett vermutet. Ob und womit der Mann sich rausreden wollte, ist nicht bekannt. Die Beziehung war dann jedenfalls beendet. sb