Transportwagen für Friedhof

Der Obst- und Gartenbauverein Oberleichtersbach hat zwei Transportwagen angeschafft, damit Grabbesitzer Pflanzen und vieles mehr zur Grabstelle bringen können bzw. für den Transport des Abräumgutes zum Parkplatz. Für die Grabbesitzer bedeutet dies eine wesentliche Erleichterung.

Der Spendenerlös aus der Abgabe der Kräuterbüschel, die jährlich vom Obst- und Gartenbauverein gebunden und am Fest Maria Himmelfahrt in der Waldabteilung Lauberts gesegnet werden, fand unter anderem hierfür Verwendung. Die Transportwannen sind an der Außenseite der Friedhofsmauer, Richtung Kinderspielplatz, angebracht. Sie stehen allen Friedhofsbesuchern zur Verfügung. Mittels eines Chips bzw. einer Münze lassen sich die Transportwagen problemlos aus der Halterung entnehmen. Es wird gebeten, diese nach Gebrauch wieder ordentlich sauber einzuhängen und den Chip bzw. die Münze zu entnehmen. red