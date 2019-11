Transporter war massiv überladen

Die Erlanger Verkehrspolizei hat am Mittwoch an der Rastanlage Steigerwald-Nord auf der A 3 einen Kleintransporter aus dem Verkehr gezogen, der massiv überladen war. Wie es im Pressebericht heißt, fiel einer Streife um 10.15 Uhr das Fahrzeug auf, das auf dem Weg von Oberfranken nach Belgien war. Ein Blick in die Frachtpapiere zeigte, dass es mit 1860 Kilogramm Kartonagen beladen war. Auf einer Waage wurde dann ein Gesamtgewicht für das Fahrzeug von 5100 Kilogramm festgestellt. Zulässig sind nur 3500 Kilogramm. Der Fahrer musste seine Fahrt abbrechen und vor Ort ein Bußgeld bezahlen. Die Weiterfahrt wird erst gestattet, wenn der Unternehmer die überzähligen Kilos auf ein anderes Fahrzeug umgeladen hat. pol