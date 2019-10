Transporter streift VW und fährt weiter

Am Donnerstag, gegen 19 Uhr, ereignete sich auf dem Ostring zwischen der Schwimmbadstraße und der Kissinger Straße eine Unfallflucht. Eine VW-Fahrerin befuhr den Ostring in Richtung Münnerstadt und wurde dabei von einem dunklen Mercedes Vito überholt. Der Transporter streifte im Vorbeifahren die linke Fahrzeugseite des VW Polo, so dass ein Schaden von circa 100 Euro entstand. Die Fahrerin versuchte durch mehrmaliges Betätigen der Lichthupe und Handzeichen den Mercedes-Fahrer auf den Unfall aufmerksam zu machen, dieser fuhr jedoch ohne anzuhalten in Richtung Reiterswiesen davon. Der nachfolgende Pkw-Fahrer wird gebeten, sich als Zeuge bei der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Telefon-Nr. 0971/714 90 zu melden. pol