Transporter rollt an der Tanksäule davon

Am Dienstag ist am Autohof Schnaittach ein zum Tanken abgestellter Kleintransporter davongerollt. Am Vormittag hatte ein 23-jähriger Pole seinen Fiat Ducato zum Betanken an der Zapfsäule des Autohofes abgestellt. Als er nach dem Bezahlen wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, sah er, wie dieses langsam davonrollte. Er rannte noch hinterher, um ins Führerhaus zu gelangen, stürzte jedoch und zog sich hierbei eine leichte Verletzung am Bein zu. Der Wagen kam schließlich an einer Ampel und einem Verkehrszeichen zum Stehen. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 8000 Euro, wie die Verkehrspolizei Feucht berichtet.