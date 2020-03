Transporter krachte gegen Baum

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag kurz nach 16 Uhr auf der Verbindungsstraße von Hannberg in Richtung Niederlindach. Das teilte die Kreisbrandinspektion Erlangen-Höchstadt in einer Pressemitteilung mit.

Fahrer aus Wrack befreit

Ein Kleintransporter war von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Als die ersten Feuerwehrkräfte eintrafen, stellten sie fest, dass ein unmittelbar am Unfall Beteiligter den Fahrer aus dem Autowrack befreit hatte. Deshalb konnten die Feuerwehrkräfte Entwarnung geben und es wurden keine weiteren Einheiten benötigt.

Ein Notarzt und zwei Rettungswagen waren laut Bericht der Kreisbrandinspektion Erlangen-Höchstadt vor Ort. Dort wurde der verletzte Fahrer noch an der Unfallstelle versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei nahm die Ermittlungen des Unfallhergangs auf, ehe sich die Feuerwehr um das Einsammeln der Trümmer und die Vorbereitung für die Bergung des Fahrzeugs kümmerte.

Brandschutz sichergestellt

Fahrzeugbatterien wurden abgeklemmt, der zerstörte Baum beiseite geschafft und der Brandschutz sichergestellt.

Ein Abschleppunternehmen lud den völlig zerstörten Kleintransporter auf und bereinigte zusammen mit der Feuerwehr die Grünfläche neben der Fahrbahn.

Vier Feuerwehren alarmiert

Alarmiert waren die Feuerwehren aus Heßdorf, Großenseebach, Hesselberg, Dechsendorf, sowie der Rüstwagen der Freiwilligen Feuerwehr Herzogenaurach. Ein Kreisbrandmeister des Dienstbezirks war ebenfalls an der Einsatzstelle.

Bis auf die drei Feuerwehren des Gemeindegebiets konnten die übrigen Einheiten der Feuerwehr noch während der Anfahrt einrücken.

Die Niederlindacher Straße war bis zur Bergung des Fahrzeugs gesperrt, die Feuerwehr leitete in den Ortschaften um. red