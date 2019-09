Transporter für die Feuerwehr

In der Februarsitzung hat der Heßdorfer Gemeinderat die Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges (MTW) für die Freiwillige Feuerwehr Hesselberg mit der Option einer Beschaffungskooperation mit der Feuerwehr Großenseebach beschlossen. Für die Beschaffung der Fahrzeuge für die beiden Feuerwehren wurde das Büro Christian Rieck aus Obererdingen als Berater beauftragt. Dem Gemeinderat lag nun das Ergebnis der Ausschreibung vor und die Angebote wurden in die drei Lose Fahrgestell, Aufbau und Beladung aufgeteilt. Die Beschaffungskosten eines Ford Transit für die Gemeinde Heßdorf betragen 62 000 Euro brutto für Fahrgestell, Aufbau und Beladung. Dazu hat die Regierung von Mittelfranken bereits einen Zuschuss in Höhe von 13 750 Euro bewilligt. sae