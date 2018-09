Transporter-Fahrer übersieht Motorrad

Am Donnerstag, gegen 15.40 Uhr, wollte ein 61-Jähriger mit seinem Kleintransporter von einem Klinikgelände in die Schönbornstraße stadteinwärts einfahren. Dabei übersah er einen von links kommenden 49-Jährigen mit seinem Motorrad, und es kam zu einer leichten Berührung beider Fahrzeuge. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf circa 1000 Euro. pol