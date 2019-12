Kulmbach vor 14 Stunden

Transitions-Gruppe stellt sich vor

Die Transitions-Gruppe Kulmbach stellt sich im Familientreff der Geschwister-Gummi-Stiftung vor. Die Veranstaltung findet am Montag, 9. Dezember, um 19 Uhr in der Negeleinstraße 5 in Kulmbach statt. H...