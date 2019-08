Traktorfreunde am Walberla

Ein ganz besonderer Klang war an den Straßen am Walberla am Sonntagvormittag zu hören: 28 Oldtimertraktoren der Traktorfreunde Uttenreuth und Umgebung tuckerten im Konvoi unter Leitung des Vorsitzenden Robert Taud zum Wanderparkplatz oberhalb von Schlaifhausen. Viele Zuschauer hatten sich am Weg versammelt, um die liebevoll gepflegten Fahrzeuge zu bewundern und zu fotografieren. Lanz, Güldner, Fahr, Eicher, Porsche und noch viele andere Namen erweckten lang vergangene Erinnerungen. Bei strahlendem Sonnenschein wurden die Gespanne von "Genussbotschafter" Helmut Pfefferle erwartet. Er führte die Teilnehmer mit Berichten über die Geschichte und die landschaftlichen Besonderheiten des Walberlas zum Gipfel. Landwirte, Fahrer und Fahrzeuge wurden von den Pfarrern beider Konfessionen aus Uttenreuth gesegnet. Bei einer Brotzeit im Gasthaus Kroder stärkten sich die Teilnehmer für die Rückfahrt nach Erlangen und Nürnberg. Foto: Helmut Pfefferle