Aus unerklärlichen Gründen öffnete sich am Mittwoch gegen 11.40 Uhr die rechte Tür eines Traktors und schlug gegen den Kotflügel des Hinterrades, während dessen 60-jähriger Fahrer auf der Wendelinusstraße in Großenbrach unterwegs war. Die Glasscheibe des Case wurde stark beschädigt und die Glassplitter flogen auf die Gegenfahrbahn direkt auf ein entgegenkommendes Fahrzeug. Am Pkw des 81-jährigen Mercedes-Fahrers entstand ein Lackschaden in Höhe von circa 1500 Euro. pol