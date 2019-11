Traktorfahrer weicht aus: Hoher Schaden

Die Fahrt am Montagmorgen auf der Kreisstraße 14 zwischen Höhn und Ketschenbach hatte sich ein Landwirt mit seinem Traktorgespann mit Sicherheit anders vorgestellt. Als er gegen 9.30 Uhr in eine lang gezogene Rechtskurve einbog, kam ihm ein silberner Pkw entgegen, der die Kurve schnitt. Um einen Zusammenstoß mit dem Daimler der A-Klasse zu vermeiden, lenkte der Traktorfahrer sein Gespann nach rechts ins Bankett. Dabei touchierte er die dortige Leitplanke, und es entstand ein Gesamtschaden von circa 6000 Euro. Der silberne Daimler fuhr - ohne anzuhalten - weiter bergauf in Richtung Höhn. Hinweise auf den unfallflüchtigen silberfarbenen Pkw nimmt die Polizei in Neustadt entgegen. pol