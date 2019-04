Traktorfahrer übersieht Auto

Auf der Straße zwischen Etzelskirchen und Pommersfelden wollte am Donnerstag gegen 14.45 Uhr ein Traktorgespann auf Höhe der Abzweigung Sportplatz nach links in einen Waldweg einbiegen. Dabei übersah der 80-jährige Fahrer ein Auto, das gerade zum Überholen angesetzt hatte. Der 40-jährige Autofahrer leitete eine Vollbremsung ein und versuchte auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr nach links in den Graben. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von mindestens 7500 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden.