In der engen Rüssenbacher Straße ist es am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor mit Anbaugerät und einem Ford gekommen. Nach dem Anstoß hielt die 53-jährige Autofahrerin an. Der 63-jährige Traktorfahrer entfernte sich jedoch von der Unfallstelle, obwohl ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro entstanden war. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Unfallflucht rechnen.