Traktorfahrer missachtete Vorfahrt

Wirtschaftlicher Totalschaden am Pkw und eine Leichtverletzte sind die Bilanz eines Unfalls am Dienstagnachmittag. Ein 34-Jähriger befuhr mit seiner Zugmaschine die Ortsverbindungsstraße von Langendorf nach Elfershausen und wollte nach links in einen Feldweg abbiegen. Hierbei übersah er das Fahrzeug einer 63-jährigen VW-Fahrerin, die in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Die Frau kollidierte frontal mit dem linken Reifen des Traktors und wurde mit leichten Verletzungen nach Bad Kissingen ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. pol