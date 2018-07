Traktorfahrer hält nicht an

pol



Eine Unfallflucht hat sich am Dienstagvormittag in Hallerndorf ereignet. Gegen 11 Uhr missachtete ein Traktor in der Engstelle der Schnaider Straße 4 den Vorrang einer entgegenkommenden Autofahrerin. Die Fahrerin musste in der Folge dem Traktor nach rechts ausweichen und beschädigte sich hierbei am Bordstein ihren vorderen rechten Reifen und die Felge. Der Traktorfahrer fuhr jedoch weiter, ohne anzuhalten, und entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/7090-0 in Verbindung zu setzen.