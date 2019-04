Traktorfahrer fährt gegen Schild und haut ab

Zu einer Unfallflucht kam es am Montag gegen 11.30 Uhr in der Carl-Benz-Straße. Nach Zeugenangaben befuhr ein großer grüner Traktor der Marke Fendt die Carl-Benz-Straße in Richtung Heubacher Straße und beschädigte dabei das Schild "Einfahrt" eines dort ansässigen Restaurants. Dabei entstand ein Schaden von circa 1500 Euro. Am Traktor war ein silbergrauer Pflug angebracht. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 09531/9240 mit der Polizei-Inspektion Ebern in Verbindung zu setzen.