Traktorfahrer baut Unfall und haut ab

Die Polizei Stadtsteinach sucht einen Traktorfahrer, der am Dienstag gegen 17.30 Uhr einen Schaden verursacht hat und geflüchtet ist. Der Fahrer kam in der Pressecker Straße zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und in einem Graben zum Stehen. Anschließend löschte der Traktorfahrer seine hintere Beleuchtung, setzte zurück und fuhr gegen den Eingangsbereich eines Anliegers. Dadurch wurden Pflastersteine beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden von circa 200 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Stadtsteinach (Telefon 09225/963000) entgegen. pol