Die Interessengemeinschaft Oldtimerfreunde lädt am Samstag, 7. September, ab 8.30 Uhr zur 11. fränkischen Traktorenwallfahrt zur Basilika Vierzehnheiligen ein. Vom Parkplatz unterhalb der Basilika geht es um 10 Uhr zur Auffahrt zur Kirche, wo um 11 Uhr ein Wallfahrergottesdienst mit anschließender Segnung der Fahrzeuge stattfindet. Näheres unter Tel. 09573/310418 oder per E-Mail an reinhard-derra@t-online.de. red