Am Sonntag, 25. August, kommen die "Traktorfreunde Uttenreuth und Umgebung" mit 25 bis 30 alten Traktoren zu einer "Großen Fränkischen Traktorfahrt" in die Gegend rund um das Walberla. Sie werden um etwa 10.30 Uhr auf dem Wanderparkplatz in Schlaifhausen sein.

Dort sollen auch nach der Walberla-Führung die Fahrzeuge und Fahrer vom Pfarrer aus Uttenreuth gesegnet werden. red