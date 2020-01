Traktoren unterwegs

Gut 10 000 bayerische Landwirte wollen am morgigen Freitag in Nürnberg gegen die Agrar- und Umweltpolitik demonstrieren. Auch Landwirte aus Oberfranken und Unterfranken werden an der Demonstration teilnehmen und mit ihren Traktoren nach Nürnberg fahren. Die landwirtschaftlichen Fahrzeuge werden in kleineren Gruppen aus dem Gemeindebereich Viereth-Trunstadt in die Norisstadt aufbrechen. Wie die Polizei mitteilt, ist daher in den Morgenstunden mit Verkehrsbehinderungen in folgenden Gemeinden und Gemeindeteilen zu rechnen: Viereth, Trosdorf, Tütschengereuth, Walsdorf, Stegaurach, Bamberg (Münchner Ring und Berliner Ring), Strullendorf, Hirschaid, Altendorf, Neuses, Forchheim, Effeltrich, Neunkirchen a. Br. und Dormitz. pol