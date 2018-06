Traktoren kommen wieder

Alle Oldtimer willkommen



Am Sonntag, 1. Juli, ist es wieder soweit. Da knattern sie durch die Straßen von Uetzing . Die Rede ist von den Traktoren der Oldtimerfreunde Uetzing-Lahm-Oberlangheim, die ihr 16. Treffen im "Lande der Nüsse" veranstalten.Ab 9.30 Uhr werden die historischen Traktoren, Autos und Motorräder auf den Festplatz der Familie Hertel hinter der Holzofenbäckerei Schauer eintreffen. Eingeladen sind Besitzer eines Oldtimers, wobei der Vorsitzende Jürgen Weis Wert darauf legt, dass nicht nur Traktoren willkommen sind, sondern auch alle Oldtimerfahrzeuge mit einem Mindestalter von 30 Jahren.Höhepunkt des Oldtimertreffens wird die Ausfahrt sein. Pünktlich um 13 Uhr heißt es Motoren starten, dann geht es los durch Uetzing, in Richtung Stublang, durch Loffeld und Horsdorf sowie auf dem Rückweg mitten durch Stublang und zum Festgelände zurück. Dass es da zu Verkehrsbehinderungen kommen wird, ist klar, aber das müssen die "Otto-Normal-Fahrer" einfach in Kauf nehmen, meinen die Veranstalter.Jeder teilnehmende Oldtimer erhält eine Anerkennung. Bei dem Fest bieten sich viele Gelegenheiten für Erfahrungsaustausch von Liebhabern historischer Fahrzeuge. Ab 9.30 Uhr beginnt der Weißwurstfrühschoppen, auch für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt.