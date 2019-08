Traktor verliert Dünger auf der Straße

Mit verlorener Ladung hat ein Bauer am Dienstag die Straße bei Forth (Kreis Erlangen-Höchstadt) verschmutzt. Am Abend fuhr der Landwirt aus Lauf a. d. Pegnitz mit seinem Traktor und einem Anhänger von Forth in Richtung Eschenau. Hierbei bemerkte der Landwirt nicht, dass er den Schieber des Anhängers nicht richtig geschlossen hatte, weshalb er fast auf der gesamten Strecke eine 30 bis 75 Zentimeter breite Spur eines Düngemittels auf der Fahrbahn hinterließ. Die Fahrbahn musste von einer Kehrmaschine gereinigt werden. Für die Kosten der Reinigung muss der Landwirt aufkommen.