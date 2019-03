Traktor übersehen - zwei Leichtverletzte

Am Mittwochmorgen ereignete sich auf der Frankenwaldhochstraße zwischen Steinbach am Wald und Tettau ein Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten. Der Fahrer eines Traktors war in Richtung Tettau unterwegs, als ein BMW-Fahrer in gleicher Richtung fahrend den Traktor übersah. Der BMW fuhr auf den Traktor mit so hoher Geschwindigkeit auf, dass er nach links über die Gegenfahrbahn in den Graben geschleudert wurde. Der Traktor kippte nach rechts in den dortigen Graben und überschlug sich. Beide Fahrer wurden mit leichten Verletzungen vorsorglich in eine Klinik gebracht. Die Polizei Ludwigsstadt musste die Straße kurzzeitig sperren, um das Trümmerfeld beseitigen zu lassen. Die beiden Fahrzeuge erlitten im geschätzten Gesamtwert von 25 000 Euro Totalschaden. pol