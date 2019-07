Traktor prallt gegen einen Opel

Ein Traktorfahrer hat am Dienstagvormittag einen Unfall in Haßfurt verursacht. Der 62-Jährige hatte mit seinem Traktorgespann, von der Godelstatt kommend, nach links auf die Kreisstraße Haßfurt-Ebern in Fahrtrichtung Haßfurt abbiegen wollen. Er übersah dabei einen bevorrechtigten Opel Corsa, der von Ebern in Richtung Haßfurt unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die 20-jährige Beifahrerin im Corsa verletzte; sie musste das Krankenhaus Haßfurt aufsuchen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 4500 Euro.