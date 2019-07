Ein 29-Jähriger fuhr am Mittwochabend mit seinem Traktor samt Anhänger die Straße Gut Sodenberg hinab. Am Anhänger befand sich ein Kranaufbau. Der Fahrer vergaß diesen hinunterzufahren und blieb damit an zwei quer über die Straße verlaufenden Kabeln hängen. Die beiden Kabel wurden durchtrennt. Zudem wurden dabei zwei Holzmasten umgerissen. Die genaue Schadenshöhe ist laut Polizeibericht noch nicht bekannt. pol