Traktor löst Domino-Effekt aus

Ein Traktorfahrer fuhr am Dienstag, 8.30 Uhr, in Brendlorenzen einen Strommast an und löste damit einen Domino-Effekt aus: Vier oder fünf Hochspannungsleitungen wurden dabei beschädigt. Aus Sicherheitsgründen musste die B 279 ab der Abzweigung nach Lebenhan, von Bischofsheim kommend, gesperrt werden, so die Polizei. Der Verkehr wurde über Wollbach umgeleitet, wobei man dann auf der Staatsstraße 2292 Richtung BayWa-Kreuzung herauskam und wieder normal in die gewünschten Richtungen weiterfahren konnte. Die Sperrung dauerte bis in die Nachmittagsstunden an. pol