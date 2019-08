Einen Sachschaden in Höhe von circa 150 Euro hat ein bisher unbekannter Täter an einer landwirtschaftlichen Zugmaschine in Hohenpölz bei Heiligenstadt hinterlassen. In der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch wurde hierbei die Heckscheibe an dem in einem Anwesen abgestellten Traktor eingeschlagen. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Telefon 0951/9129-310.