Traktor-Greifarm reißt 14 Telefonmasten um

Ein Traktorfahrer hat am Donnerstag bei Gößweinstein 14 Telefonmasten umgerissen. Am Mittag fuhr der 49-Jährige mit Anhänger und angebautem Greifarm den Flurweg bei Sachsendorf. Plötzlich zog seine Zugmaschine nicht mehr richtig. Bei der Nachschau stellte er fest, dass sich der Greifarm in der Telefonoberleitung verfangen hatte und bereits 14 Telefonmasten umgerissen hatte. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10 000 Euro.