Traktor gegen Land Rover

Ein 52-jähriger Mann war am Montagvormittag mit seinem landwirtschaftlichen Gefährt auf der B 279 in Richtung Saal a.d. Saale unterwegs. Hinter ihm fuhr ein 59-Jähriger mit einem Land Rover, meldete die Polizei. Plötzlich bog der Traktorfahrer verbotenerweise über eine durchgezogene Linie nach links in Richtung Rödelmaier ab. Sein Hintermann wollte die Zugmaschine zu diesem Zeitpunkt überholen und überfuhr ebenfalls vorschriftswidrig die durchgezogene Linie. Die beiden Fahrzeuge berührten sich. Die Höhe der Beschädigungen wird auf circa 6000 Euro geschätzt. pol