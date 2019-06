Traktor drängt Motorradfahrer ab

Den Kürzeren zog ein Motorradfahrer am Sonntagnachmittag gegen einen Traktorfahrer mit Mähwerk. Der 51-jährige Yamaha-Fahrer war um 17 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Eichig nach Köttel unterwegs, als ihm in der Kurve direkt beim Roten Kreuz der Traktorfahrer entgegenkam. Dieser nutzte die komplette Fahrbahnbreite, sodass der Motorradfahrer ins Bankett ausweichen musste. Dabei verlor er das Gleichgewicht und fiel mitsamt Sozius um. Der Traktor-Fahrer hielt zwar kurz an, fuhr anschließend aber einfach weiter. Der Sachschaden am Motorrad liegt bei rund 1000 Euro. Hinweise zur Unfallflucht erbittet die Polizeiinspektion Lichtenfels, Telefon 09571/9520-0.