Traktor bleibt an Omnibus hängen

Zwischen Medbach und Aisch sind sich am Donnerstag gegen 17.45 Uhr ein Linienbus und ein Traktor mit Anbaugerät begegnet. Die Fahrbahn war für die beiden sehr breiten Fahrzeuge offensichtlich zu schmal, so dass sie sich streiften. Dabei ging der Außenspiegel des Omnibusses zu Bruch. Der Traktor war in Richtung Medbach unterwegs und der Anstoß ereignete sich zwischen dem dortigen Aussiedlerhof und der Kompostieranlage. Am Omnibus entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Während der Busfahrer sofort stehen blieb, fuhr der Traktorfahrer einfach weiter. Es ist nicht ausgeschlossen, dass er den Anstoß gar nicht bemerkt hat. Der Traktorfahrer bzw. eventuelle Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Höchstadt unter Telefon 09195/63940 zu melden.