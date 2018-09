Traktor ausgewichen und überschlagen

Manchmal wird es auf schmalen Straßen eng, zu eng: Am Freitag gegen 14.40 Uhr waren drei Männer mit einem Auto auf der Ortsverbindungsstraße von Oberwasungen in Richtung Mittelwasungen unterwegs. In einer Linkskurve zwischen den beiden Ortschaften kam dem Fiat ein Traktor mit einem landwirtschaftlichen Anbaugerät fast auf der Fahrbahnmitte entgegen, so dass der Pkw-Fahrer nach rechts auf die Grünfläche ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dadurch geriet der Pkw ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im dortigen Straßengraben überschlug sich das Auto gleich dreimal. Die drei Insassen des Pkw wurden durch den Überschlag leicht verletzt. Sie zogen sich Prellungen, Schürfwunden und Schleudertraumata zu. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden (5000 Euro). Er musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Dem noch nicht genug: Der Lenker des Traktors setzte seine Fahrt unbeirrt fort und beging Unfallflucht. Falls Zeugen den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den flüchtigen Traktor geben können, mögen sie sich bitte mit der Polizeiinspektion Neustadt in Verbindung setzen. pol