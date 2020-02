Trainingsbeginn beim 1. FC Michelau

Der offizielle Trainingsauftakt der 1. und 2. Herrenmannschaft des 1. FC Michelau zur Vorbereitung auf die Rückrunde findet am heutigen Dienstag, 4. Februar, um 18.30 Uhr auf der "Sahara" statt. Die nächste Trainingseinheit ist am Donnerstag am gleichen Ort und zur gleichen Zeit. Folgende Vorbereitungsspiele sind geplant: 15. Februar, 13 Uhr, II Mannschaft gegen SV Tambach II; 15. Februar, 15 Uhr, I. Mannschaft gegen SV Tambach; 22. Februar, 13 Uhr, I. Mannschaft gegen 1. FC Burgkunstadt; 22. Februar, 15 Uhr, II. Mannschaft gegen 1. FC Burgkunstadt II; 1. März, 12.15 Uhr, II. Mannschaft gegen FC Wacker Haig II; 1. März, 14 Uhr, I. Mannschaft gegen FC Wacker Haig; 7. März, 13 Uhr, II. Mannschaft gegen FC Altenkunstadt/Woffendorf II; 7. März, 15 Uhr, I. Mannschaft gegen FC Altenkunstadt/Woffendorf. red