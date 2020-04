Training mit dem Osterei

Die Sportleiterin vom Verein "Gemeinsam gegen Krebs", Birgit Schmitt, hat sich eine pfiffige Sportübung mit dem Osterei einfallen lassen mit der man die Achtsamkeit trainieren kann. Diese Übung soll den Körper mit Energie versorgen. Man sollte sich für dieses Training mindestens fünf Minuten Zeit nehmen.

Und so geht's laut der Beschreibung von Fitness- und Yogacoach Birgit Schmitt: Die Übung ist auch wieder im Stehen, Sitzen oder Liegen durchführbar. Halte zwei Ostereier in deinen Handflächen. Schließe deine Augen und öffne bewusst eine Hand und schließe bewusst die andere Hand. Spüre die Ostereier mit jeder Bewegung in deinen Handflächen, wenn du magst kannst du bei jeder Bewegung auch deinen Atem bewusst mit dazu nehmen.

Versuche dieses Training wirklich bewusst und ungestört zu machen, spüre einen Moment die Wirkung nach. Wenn du dich traust kannst du auch rohe Eier nehmen! Viel Freude und Spaß beim Ausprobieren der Übung! eh