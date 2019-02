Training mit dem eigenen Körpergewicht

Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet mit Michael Kalb den Kurs "Kraftausdauertraining mit dem eigenen Körpergewicht" an. Der Kurs bietet Kräftigungsübungen speziell für die Problemzonen Bauch, Beine, Po, sowie Übungen die den Rücken kräftigen und stärken. Trainiert wird ausschließlich mit dem eigenen Körpergewicht ohne Hilfsmittel, mit viel Power und motivierender Musik. Der Kurs beginnt am Donnerstag, 21. Februar, umfasst zehn Abende und findet jeweils von 18.45 bis 19.45 Uhr im Multifunktionsraum der Grundschule Stockheim (Schulhaus Reitsch), Dorfstraße 1 statt. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die VHS Kronach, 09261/6060-0 oder per Internet www.vhs-kronach.de. red