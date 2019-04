Training fürs Smartphone startet

Alles spricht von Digitalisierung. Gerade die ältere Generation hat bei dem Thema neue Medien starke Berührungsängste. Hier möchte der Caritas-Quartiersstützpunkt ansetzen: In gezielten Trainings- und Übungseinheiten lernt man, mit einem Smartphone oder Tablet umzugehen. Übungstablets stehen zur Verfügung.

Der Kurs "Medienkompetenztraining" bietet verschiedene Schwerpunkte - je nach Interessenlage und Vorerfahrung. Das Angebot startet mit einer Infoveranstaltung am Dienstag, 7. Mai, um 15 Uhr im Quartiersstützpunkt in Creidlitz. Um die Einteilung und Planung etwas zu erleichtern, kann man sich bereits jetzt unter Tel. 09561/5969940 vormerken lassen. Wer Spaß an dem Thema hat und den Kurs als ein zusätzlicher ehrenamtlicher Coach unterstützen möchte, kann sich gern ebenfalls unter dieser Telefonnummer melden. red