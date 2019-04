Ein ganzheitliches und abwechslungsreiches Training für Körper und Seele bietet der TV/DJK Hammelburg ab Dienstag, 7. Mai, an. Da Faszien den ganzen Körper umhüllen und in jeder Dimension bewegt werden wollen, wird das in diesem Kurs mit gezielten Übungen trainiert. Zusätzlich wird durch die Kombination mit Pilates-Meridiane-Training noch ein weiterer Anreiz für die Muskeln geschaffen. Der Kurs findet zehn Mal dienstags von 10.10 bis 11.10 Uhr im Vereinsheim des TV/DJK Hammelburg statt. Infos und Anmeldungen bei Annette Hannawacker, Tel.: 09732/792 28. sek