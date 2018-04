Training für Jungs

sek



Ein Training für Selbstsicherheit für Jungs startet bei der Kinder- und Jugendakademie Saaletal am Samstag, 14. April, in der Mehrzweckhalle Hausen. Weitere Termine sind am 21. und 28. April. Der Kurs dauert von 10 bis 12.30 Uhr. Gedacht ist der Kurs für Sieben- bis Neunjährige, die sich wenig zutrauen und unsicher auftreten. Anmeldungen unter Tel.: 0971/ 699 190 940 oder www.kja-saaletal.de