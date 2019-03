Training für Fahranfänger

Die Verkehrswacht bietet jungen Fahranfängern zwischen 18 und 25 Jahren in diesem Jahr wieder Kurse des kostenlosen Sicherheitstrainings mit dem Auto an. Der erste Kurs ist am Samstag, 13. April. Der Kurs dauert einen halben Tag, er schärft den Blick für kritische Verkehrssituationen und das Gespür fürs Fahrzeug; durch praktische Übungen auf einem Geschicklichkeitsparcours mit Gleitfolie. Weitere Informationen und Anmeldung für junge Fahranfänger erteilt der Projektleiter, Herbert Lamatsch von der Gebietsverkehrswacht Bischofsheim, Tel.: 09772/7176. Die Plätze werden in der Reihenfolge der Anmeldung berücksichtigt. Mit diesen Kursen versucht die Verkehrswacht das Unfallrisiko der jungen Fahranfänger, von 18 bis 25 Jahren, die mit über 30 Prozent der getöteten Kraftfahrzeuglenker überdurchschnittlich beteiligt sind, deutlich zu mildern. bem