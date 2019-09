Training für den Ernstfall

Mit Selbstverteidigungskursen für Frauen setzt sich das Landratsamt Haßberge in Zusammenarbeit mit dem "Weißen Ring" für Prävention ein. Frauen können dabei lernen, mögliche Gefahrensituationen zu erkennen, sich zu behaupten und sich körperlich dagegen zur Wehr zu setzen. Finanziell unterstützt wird das Projekt vom "Weißen Ring", der Volkshochschule des Kreis Haßberge und der Stadt Zeil, so dass die Teilnahme für die Frauen kostenlos ist. Der "Weiße Ring" ist die Organisation, die sich um die Opfer von Kriminalität und Straftaten kümmert.

Kursleiter ist Harald Rögner von der Kampfsportschule Rögner in Ebern, der seit knapp 40 Jahren Kampfsport betreibt und nationale sowie internationale Erfolge nachweisen kann. Der Kurs umfasst fünf Übungsabende, jeweils montags um 19.30 bis 20.30 Uhr in der Turnhalle am Tuchanger in Zeil. Beginn ist am Montag, 4. November. Anmeldungen nimmt entgegen: Christine Stühler, Gleichstellungsbeauftragte am Landratsamt Haßberge, E-Mail gleichstellung@ hassberge.de. Die Teilnehme-rinnenzahl ist auf 30 begrenzt.

Auch in Ebelsbach

Einen Workshop "Selbstverteidigung" bietet die Volkshochschule Ebelsbach für Mädchen von zehn bis 14 Jahren an. Natascha Höpfler vermittelt Selbstverteidigungstechniken, die bei Übergriffen eingesetzt werden können. Die Techniken werden in der Gruppe erarbeitet und eingeübt. Termin ist Samstag, 28. September, 10 bis 11.30 Uhr, im Schloss Gleisenau. Anmeldungen sind noch möglich bei Monika Dittmann, Rufnummer 09522 / 301188 oder unter unter ww.vhs-hassberge.de. red