Training für das Herz

Herzgruppenleiter aus ganz Bayern trafen sich nun schon zum siebten Mal in der Deegenbergklinik in Bad Kissingen zu einer Fortbildung, die in Zusammenarbeit mit der Landesarbeitsgemeinschaft für kardiologische Prävention und Rehabilitation in Bayern e.V. durchgeführt wurde. Unter der sporttherapeutischen Leitung von Paul Riegler und Barbara Kottlors-Halbig ging es rund um den Herzpatienten in der ambulanten Herzgruppe. Im Mittelpunkt standen die sportpraktischen Übungen. Hierbei ging es darum, durch gezielte Spiel- und Übungsformen, die aerobe Ausdauer zu trainieren.

"Besonders durch dosiertes Ausdauertraining", erläutert Dipl.-Sportlehrer Paul Riegler den Teilnehmern, "sinkt der Blutdruck und die Herzfrequenz auf gleichen Belastungsstufen." Des Weiteren wird der Stoffwechsel positiv beeinflusst, woraus gerade die Diabetiker einen großen Nutzen ziehen können. Auch die Fließeigenschaft des Blutes wird verbessert. Insgesamt kann aerobes Ausdauertraining einen positiven Einfluss auf Risikofaktoren nehmen. Nicht unterschätzen darf man laut Kottlors-Halbig den psychosozialen Effekt, der dazu beiträgt, eine höhere Lebensqualität zu erreichen. Um diese positiven Auswirkungen zu erreichen, hat sich ganz besonders ein spielerisches Ausdauertraining in Verbindung mit kognitiven Aufgaben bewährt. So setzen die Sporttherapeuten Kottlors-Halbig und Riegler Abwandlungen bekannter Gesellschaftsspiele wie Memory oder Mensch ärgere Dich nicht in Kombination mit einem gezielten Geh- und Lauftraining ein.

Dr. Gerhard Schmeisl, Chefarzt der Deegenbergklinik, referierte zudem über neueste Erkenntnisse zum Thema Vorhofflimmern. red