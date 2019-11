Training für das Gehirn

Das Motto des Monats November im Höchstadter Gesundheitsjahr lautet "Auch das Gehirn braucht Training". Wie Ulrike Reinhardt vom Netzwerk Sport und Gesundheit mitteilt, kann man sich unter anderem in der Stadtbücherei in der Fortuna Kulturfabrik informieren. Dort wurde zum Motto "Das Gedächtnis ist die Schatzkammer des Lebens" (Cicero) einiges zusammengestellt.

Das "A4plus-Kursstudio" hat im gesamten Monat November einen Schnuppermonat ausgerufen und lädt in alle Kurse zum Schnuppern ein. Ausgewählte Kurse sind im Quartalsheft des Gesundheitsjahrs beschrieben, weitere finden sich auf der Homepage des Anbieters. Für die Pädagogen gibt es eine interessante Weiterbildung im Bereich "Schule ohne Stress" am 29. und 30. November. Etwas für die Sinne wird mit dem "Candlelight-Schwimmen" am Samstag, 23. November, im Höchstadter Hallenbad geboten.

Das gesamte Programm findet sich unter hoechstadt.de/leben/netzwerk-fuer-sport-gesundheit/veranstaltungen oder im Heft an den bekannten öffentlichen Stellen in Höchstadt. red